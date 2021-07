Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Friesoythe OT Edewecherdamm - Raubüberfall auf Tankstelle - Zeugenaufruf

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Sonntag, dem 11. Juli 2021, kam es gegen 20.50 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Altenoyther Straße: Ein bislang unbekannter Täter begab sich gegen 20.45 Uhr zunächst in den Verkaufsraum der Tankstelle und erwarb eine Schachtel Zigaretten. Danach verließ er den Verkaufsraum wieder, um ihn wenige Minuten später erneut zu betreten. Er sprühte dem 25-jährigen Mitarbeiter aus Bösel unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und nahm weitere Zigaretten sowie eine Geldkassette an sich. Der Täter verließ die Tankstelle über einen Seiteneingang und flüchtete fußläufig in Richtung der Brücke Edewechterdamm. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - 20 bis 30 Jahre alt, - ca. 170 bis 175cm groß, - kräftige Figur, - bekleidet mit hellgrauem Kapuzenpulli, - medizinische Mund-Nasen-Bedeckung, - kurzen, schwarzen Shorts, - schwarze Sporttasche.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell