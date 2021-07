Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Freitag, dem 09. Juli 2021, kam es gegen 14.30 Uhr in Bieste zu einem Verkehrsunfall: Ein 20-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden befuhr mit einem 20-jährigen Beifahrer mit seinem PKW die Straße Bieste aus Richtung Gehrde kommend in Richtung Neuenkirchen. Eine 58-Jährige aus Gehrde befuhr zur gleichen Zeit die Straße Bieste in die entgegengesetzter Richtung, als der 20-Jähirge trotz unklarer Verkehrslage einen vor ihm fahrenden Pkw an einer für ihn unübersichtlichen Stelle überholte. Es kam zum Frontalzusammenstoß seines PKW mit dem Fahrzeug der 58-Jährigen, wodurch alle Beteiligten glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Der PKW der 58-Jährigen erlitt durch die Kollision einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 9000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell