Cloppenburg - Ladendiebstahl

Am Sonntag, dem 11. Juli 2021, gegen 21.45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle an der Osterstraße diverse Dosen alkoholischer Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Schneiderkrug - Diebstahl einer Minibaggerschaufel

In der Zeit zwischen Freitag, dem 09. Juli 2021, 14.45 Uhr, und Montag, dem 12. Juli 2021, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Halter Weg einen sog. 40er Grubenkübel von einer Baustelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (04473) 932180 entgegen.

Emstek - Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 09. Juli 2021, 20.00 Uhr, und Samstag, 10. Juli 2021, 10.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter von einem in der Antoniusstraße auf einem Parkplatz vor dem Haus eines 38-Jährigen Emstekers abgestellten schwarzen PKW Mercedes-Benz mutwillig den Mercedes-Stern von der Motorhaube ab und entwendeten diesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (04473) 932180 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Am Montag, dem 12. Juli 2021, kam es gegen 17.10 Uhr in der Kirchhofstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 55-Jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg und eine 58-Jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg befuhren die Kirchhofstraße in Richtung Molberger Straße. Als die 55-Jährige die Fahrradfahrerin überholen wollte und auf gleicher Höhe neben ihr herfuhr, streifte sie die Fahrradfahrerin mit ihrem rechten Seitenspiegel. Die Fahrradfahrerin stürzte daraufhin auf den Asphalt und verletzt sich schwer. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 200 Euro.

