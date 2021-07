Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - gemeinschädliche Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 09. Juli 2021, 15.30 Uhr, und Montag, 12. Juli 2021, 10.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Dach des Schülgebäudes der Realschule in der Dr.-Niermann-Straße und warfen einen Backstein vom Dach in den Innenhof des Hauptgebäudes. Der Stein landete auf einer Sitzgruppe (Tisch und Bank) aus Holz. Hierdurch wurde die Tischplatte beschädigt. An einem zweiten Gebäude wurde eine Glasscheibe im ersten Obergeschoss zerstört. Der entstandene Sachschaden beträgt 750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, dem 12. Juli 2021, um 07.30 Uhr, befuhr ein 15-Jähriger aus Friesoythe mit seinem Kleinkraftrad mit einer Geschwindigkeit von 45 km/h die Neuscharreler Straße, obwohl er nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, dem 12. Juli 2021, um 07.30 Uhr, befuhr ein 15-Jähriger aus Hilkenbrook mit seinem Motorroller mit einer Geschwindigkeit von 55 km/h die Neuscharreler Straße, obwohl er lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, dem 12. Juli 2021, um 16.45 Uhr, befuhr eine 16-Jährige aus Friesoythe mit einem Kleinkraftrad mit einer Geschwindigkeit von 53 km/h die Sedelsberger Straße, obwohl sie nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Freitag, dem 09. Juli 2021, kam es gegen 15.00 Uhr auf der Hauptstraße in Barßel zu einem Verkehrsunfall: Eine 27-jährige Frau aus Barßel stand mit ihrem Pkw an der Einmündung Deichstraße/Hauptstraße, als von rechts ein bislang unbekannter jugendlicher Radfahrer herannahte. Da die 27-Jährige die Querungshilfe leicht blockiert hatte, fuhr sie ein kurzes Stück vor. Aus unbekannten Gründen touchierte der Radfahrer ihren Pkw und kam dabei zu Fall. Das Fahrrad prallte hierdurch gegen den Pkw eines 75-Jährigen aus Bad Zwischenahn, wodurch ein Sachschaden von 1000 Euro entstand. Der Radfahrer entfernte sich sodann von der Unfallstelle. Er wurde durch die Unfallbeteiligten wie folgt beschrieben: - ca. 15 Jahre alt, - rote, sog. In-Ear-Kopfhörer, - bekleidet mit einem grauen T-Shirt und einer hellen kurzen Hose. Zum Fahrrad des Jugendlichen liegt keine weitere Beschreibung vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (04499) 922220 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Montag, den 12.Juli 2021, kam es zwischen 08.00 und 10.00 Uhr in der Brinkstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte den dort geparkten weißen Daimler Benz Sprinter einer Firma für Elektrotechnik aus Westerstede. Hierdurch wurden Schrammen über gesamte rechte Fahrzeuglänge verursacht und der Kotflügel vorne rechts sowie Radkasten hinten rechts beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (04499) 922220 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Samstag, dem 10. Juli 2021, kam es zwischen 09.45 Uhr und 10.05 Uhr in der Böseler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 79-Jähriger aus Friesoythe parkte seinen grauen PKW BMW der 3er-Reihe zur genannten Zeit ordnungsgemäß in einer Parklücke des dortigen Kundenparkplatzes. Als er nach 20 Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der Stoßstange hinten rechts einen frischen Unfallschaden fest. Die Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell