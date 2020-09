Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfall mit geparktem Fahrzeug - Zeugen gesucht

Auggen (ots)

Bereits am 27.08.2020, zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Auggen zu einem Verkehrsunfall. Ein LKW stieß beim Vorbeifahren oder Rangieren mit einem geparkten PKW zusammen. Anschließend fuhr das Verursacherfahrzeug davon. Der geschädigte PKW stand im Bereich der Kreuzung Mittlerer Weg / Zufahrt zur Jacoby-Straße am Fahrbahnrand geparkt.

Der geschädigte PKW wurde an der hinteren, linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Aufgrund der Beschaffenheit der Beschädigungen kommt als Verursacherfahrzeug nur ein größerer LKW in Betracht.

Bislang konnten keine Hinweise auf den Verursacher erlangt werden. Allerdings wurde bekannt, dass sich unmittelbar nach der Kollision mehrere Personen fußläufig im Bereich der Unfallstelle aufhielten, welche natürlich als Zeugen in Betracht kommen.

Zeugen des Unfalls, welche Angaben zu dem flüchtigen LKW machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter der Tel.-Nr. 07631/17880 zu melden.

