Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfallflucht- Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht, die am Dienstag, 15.09.2020, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Unterlauchringen passiert war, sucht die Polizei Zeugen. In der Zeit von 08:40 Uhr bis 12:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz in der Hauptstraße ein Opel Corsa von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Opel wurde hinten links von dem Unbekannten vermutlich beim Rückwärtsfahren touchiert. Der Sachschaden am Opel beträgt rund 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-283, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell