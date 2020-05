Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täter beim Einbruch in ein Hundesport-Vereinsheim gestellt

Anklam (ots)

Am 12.05.2020 gegen 13:15 Uhr wurde die Polizei über Notruf darüber informiert, dass unbekannte Täter in 17389 Anklam im Gellendiner Weg in das dortige Vereinsheim des Hundesportvereins eingebrochen sind. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptrevieres Anklam stellten zusammen mit einem Verantwortlichen vor Ort einen beträchtlichen Schaden an der Einrichtung fest. Ob Sachwerte entwendet wurden, ließ sich noch nicht abschließend klären. Die Summe der Beschädigungen wird derzeit auf ca. 200,- EUR geschätzt. Aufgrund des hohen Spurenaufkommens wurde der Kriminaldauerdienst Anklam zum Einsatz gebracht. Der Beamte der Kriminalpolizei wurde schließlich bei der Begehung des Vereinsheims fündig. Neben den Spuren der Tat wurde eine männliche, ca. 38 Jahre alte deutsche Person im Vereinsheim aufgefunden. Diese Person wies Verletzungen und augenscheinliche Spuren auf, welche auf einen Zusammenhang mit der Tat hindeuten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person in eine Betreuungseinrichtung entlassen. Gegen den Täter wurde Anzeige wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls erstattet. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

