Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fußgänger bei Unfall verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.06.20, gegen 17.40 Uhr, wendete ein 43-jähriger VW-Fahrer auf einem Parkplatz in der Industriestraße. Bei der Rückwärtsfahrt übersah er einen hinter dem Auto durchgehenden Fußgänger. Dieser zog sich bei dem Zusammenstoß erhebliche Beinverletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen, welche den Unfall gesehen haben.

