Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Geparkter VW Bus beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen 16.09.2020, ist ein in Hohentengen auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellter VW Bus beschädigt worden. Von 09:35 Uhr bis 09:50 Uhr wurde der Kleinbus von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Dieser Fahrer flüchtete. Aufgrund von vorgefundenen Lackspuren dürfte das Verursacherfahrzeug blau gewesen sein. Der Sachschaden am Bus liegt bei rund 1000 Euro. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531.

