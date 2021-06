Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Rauchentwicklung im Gebäude nach Blitzeinschlag

Lennestadt (ots)

Die Feuerwehr Lennestadt wurde heute Nacht gegen 3 Uhr von der Kreisleitstelle nach Bilstein alarmiert. Dort war ein Blitz während eines schweren Unwetters in ein Einfamilienhaus eingeschlagen und hatte für eine Rauchentwicklung im Keller gesorgt. Die Bewohner verließen darauf das Gebäude und wählten den Notruf. Darauf wurden die Einheiten Bilstein, Grevenbrück, Elspe, Altenhundem und Meggen mit dem Stichwort "Feuer 3 - Gebäudebrand" in Marsch gesetzt. An der Einsatzstelle wurde sofort ein Trupp unter schwerem Atemschutz zu Brandbekämpfung im Keller eingesetzt. Parallel dazu wurden Erd- und Dachgeschoss von weiteren Trupps u.a. mittels Wärmebildkamera überprüft. Währenddessen konnte der Trupp im Keller eine schwelenden Telefonanschluss für die Rauchentwicklung ausmachen, löschte diesen ab und schuf Abluftöffnungen für den Einsatz des Überdrucklüfters. Über die Drehleiter wurde das Dach des Gebäudes überprüft. Durch den Engerieversorger wurde das Gebäude stromlos geschaltet. Während des Einsatzes konnten das Tanklöschfahrzeug (TLF) und Gerätewagen Logistik (GWL1) Elspe aus dem Einsatz entlassen werden und eine Einsatzstelle im Bereich Neukamp übernehmen. Dort waren mehrer Bäume umgestürzt. Die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen und 60 Kräften im Einsatz, ebenso die Polizei, der Rettungsdienst und das DRK Lennestadt mit einem Rettungswagen.

