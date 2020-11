Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Fahrer touchiert Fahrrad eines Kindes und fährt davon

BielefeldBielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Dornberg - Beamte des Verkehrskommissariats suchen die Beteiligten eines Unfalls an der Kreuzung Schloßstraße / Schröttinghauser Straße am 01.11.2020.

Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer beobachtete am Sonntagabend, gegen 17:00 Uhr, einen Unfall, als er beabsichtigte, von der Schloßstraße nach rechts auf die Schröttinghauser Straße abzubiegen. Da sich von links ein Pkw näherte, hielt er an der Kreuzung an.

Neben ihm standen zwei Kinder mit ihren Fahrrädern. Sie waren etwa fünf bis acht Jahre alt und hatten ein südländisches Aussehen. Sie beabsichtigten, die Schröttinghauser Straße zu überqueren, und schoben plötzlich ihre Fahrräder auf die Fahrbahn. Der von links kommender Opelfahrer passierte den Kreuzungsbereich und streifte dabei das Fahrrad eines der Kinder. Der Junge kam ins Straucheln, fing sich aber und setzte gemeinsam mit dem anderen Kind den Weg über die Straße fort. Ein ebenfalls von links kommender Pkw-Fahrer bremste mit seinem VW Tiguan scharf ab und ließ die Kinder über die Straße gehen.

Der Opelfahrer mit Bielefelder Kennzeichen kümmerte sich nicht um die Kinder und entfernte sich von der Unfallstelle.

Ermittler des Verkehrskommissariats suchen nun den Opelfahrer, sowie die Kinder und den Tiguanfahrer, um den Unfallhergang aufzuklären. Sie werden gebeten, sich unter der 0521-5450 beim Verkehrskommissariat 1 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell