Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrüche in Gartenlauben

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brake / Bethel - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu zwei Einbrüchen in Gartenlauben in Brake. Zudem wurde der Polizei am Sonntag ein weiterer Einbruch in eine Laube in Bethel gemeldet. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Gegen 10:40 Uhr wurden die Polizeibeamten am Sonntag zu einer Kleingartenanlage am Tunnelweg in Brake gerufen. Dort war es, vermutlich in der Nacht, zu mehreren Einbruchsversuchen gekommen. Die Täter scheiterten allerdings an den robusten Schlössern der Anlagen. Der Tatzeitraum kann auf den 31.10.2020, 16:30 Uhr, und dem 01.11.2020, 10:40 Uhr, eingegrenzt werden.

Des Weiteren stieg ein unbekannter Täter in der Kerkmannstraße in die Gartenlaube einer 58-jährigen Bielefelderin ein und hielt sich dort länger auf. Er durchwühlte nicht nur sämtliche Schränke, sondern bediente sich auch an den alkoholischen Getränken und Konservendosen. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 31.10.2020, 14:00 Uhr, und 01.11.2020, 13:50 Uhr.

Darüber hinaus meldete ein 69-jähriger Bielefelder am Sonntag ein aufgebrochenes Gartentor und den Einbruch in eine Gartenhütte. Der Mann nutzt die Anlage im Grenzweg in Absprache mit einer 71-jährigen Bielefelderin. In diesem Fall liegt der Tatzeitraum zwischen dem 12.10.2020, 16:00 Uhr, und dem 01.11.2020, 15:00 Uhr.

Hinweise zu Tätern oder dem Tathergang bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld: 0521/545-0.

