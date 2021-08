Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Absichtlich angefahren; (Nachtrag zu Auftrag Nr. 4472410)

(Haßloch) (ots)

Der aggressive 42-Jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim, welcher am 3. August um 10 Uhr erst auf einen Mitarbeiter des Wertstoffhofs einschlug und ihn später mit dem Auto erfasste, konnte noch am gleichen Abend gegen 22 Uhr an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Die Fahndung nach dem Flüchtigen unmittelbar nach der Tat verlief zunächst ergebnislos. Vorausging eine Mitteilung, wonach der Mann in seinem eigenen Vorgarten randaliere. Die Beamten nahmen ihn widerstandslos fest und verbrachten ihn wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung in eine Klinik nach Bad Dürkheim.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell