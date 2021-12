Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Einbruch in Wohnhaus; Soltau: Kontrolle von Transportern; Soltau: Zaun beschädigt-Zeugen gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.08.12.2021, Nr. 1

06.12./Einbruch in Wohnhaus

Hodenhagen: Einbrecher verschafften sich auf noch ungeklärte Weise im Zeitraum zwischen Samstag, 12 Uhr und Montagmorgen Zutritt zu einem Wohnhaus in der Allerstraße. Sie entwendeten Bargeld. Zeugenhinweise werden an die Polizei Walsrode 05161/984480 erbeten.

07.12./Kontrolle von Transportern

Soltau: Am Dienstag wurde im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr an der Lüneburger Straße sowie der Walsroder Straße verstärkt Verkehrskontrollen von Kleintransportern durchgeführt. Unter Beteiligung von Kräften der Bereitschaftspolizei wurde dabei insgesamt 66 Fahrzeuge kontrolliert, wobei hier der Schwerpunkt auf die Einhaltung der Dokumentationspflicht in Form von Tageskontrollblättern lag. Dabei wurden alleine 22 Verstöße nach dem Fahrpersonalgesetz geahndet. Im Weiteren wurden zusätzlich 24 allgemeine Verkehrsordnungswidrigkeiten, wie z. B. das Nichtmitführen von Führerschein oder Fahrzeugschein geahndet.

07.12./Zaun beschädigt- Zeugen gesucht

Soltau: Im Georg-Droste-Weg wurde am Dienstagmorgen, zwischen 07:40 Uhr und 07:55 Uhr ein Gartenzaun bei einem Abbiegevorgang eines unbekannten Fahrzeuges beschädigt. Hierbei blieb eine Holzlatte in dem Zaun hängen und beschädigte diesen. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher oder Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Soltau, 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell