Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211102-1: Einbrecher mit Damenrad unterwegs - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Erftstadt (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Einbruchdiebstahl in die Büroräume einer Zimmerei aufgenommen.

Ein Unbekannter brach am Sonntag (31. Oktober) in der Zeit zwischen 23.05 Uhr und 23.35 Uhr in ein Wohn- und Bürogebäude am Albert-Einstein-Ring in Erftstadt-Lechenich ein. Mehrere Zeugen sind durch Knallgeräusche auf den Einbruch aufmerksam geworden. Sie alle berichten von einem Mann, der mit einem Damenfahrrad in Richtung "Otto-Hahn-Allee" geflüchtet sein soll. In seinem Gepäckkorb habe er eine große Tasche abgelegt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte einen Kleintresor und Apple-Geräte entwendet hatte.

Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kriminalkommissariates 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell