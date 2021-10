Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand im Kellerraum - Heizlüfter fängt Feuer

Osnabrück (ots)

Am späten Dienstagabend kam es im Salzberger Weg in Osnabrück zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Aufgrund eines technischen Defekts, fing gegen Mitternacht ein im Kellerraum aufgestellter Heizlüfter an zu brennen. Der Brand wurde von dem aufmerksamen Hausbewohner schnell bemerkt, sodass keine Personen zu Schaden kamen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell