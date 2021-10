Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Alt Georgsmarienhütte: 9-Jähriger bei Unfall auf der Hindenburgstraße schwer verletzt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Dienstagabend, um 17 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Toyota die "Hindenburgstraße" in Richtung "Parkstraße". In Höhe der Einmündung zur "Klöcknerstraße" erfasste der junge Mann aus Georgsmarienhütte einen 9-Jährigen, der mit seinem Fahrrad eine dortige Überquerungshilfe nutzte und möglicherweise unvermittelt auf die Fahrbahn fuhr. Der Toyotafahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Der Junge aus Georgsmarienhütte zog sich schwere Verletzungen zu und wurde sofort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Kenntnisstand kann eine Lebensgefahr ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell