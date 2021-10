Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Auffahrunfall an der Bielefelder Straße

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen befährt eine 19-Jährige mit ihrem VW Golf die "Bielefelder Straße" in Richtung Bad Rothenfelde. Als sie beabsichtigt nach links in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen fuhr ein 21-Jährger aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Seat Leon auf die verkehrsbedingt wartende VW-Fahrerin auf. Glücklicherweise blieben bei dem Unfall alle beteiligten Personen unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen.

