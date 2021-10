Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brandstiftung an Pkw

Osnabrück (ots)

Gegen 20:45 Uhr entzündete am Montagabend ein Unbekannter im Melanchthonweg den Außenspiegel eines geparkten Skoda Fabia. Eine aufmerksame Nachbarin alarmierte den Fahrzeughalter, dieser löschte die Flammen an seinem Fahrzeug mit einem Feuerlöscher ab. Der Außenspiegel wurde durch das Feuer zerstört, geschmolzener Kunststoff tropfte an die Fahrertür und auf die Fahrbahn. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Tatverdächtigen geben können, sich unter 0541/327-2115 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell