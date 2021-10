Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Pkw überschlug sich - ein Leichtverletzter

Bad Essen (ots)

Am Montag befuhr ein 27-jähriger Mann aus Schmalkalden die Husstädter Straße zwischen Hustädte und Rattinghausen. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit verlor der Mann am Ausgang einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Suzuki Swift und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Der Unfallfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Entgegen einer ersten Meldung war der 27-Jährige nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, er wurde abgeschleppt. Die entstandenen Sachschäden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

