POL-OS: Osnabrück: Farbschmierereien am Eingang des Parkhauses am Ledenhof - Polizei sucht zwei Zeugen

Osnabrück (ots)

Am vorletzten Donnerstagabend (30.09.2021), gegen 18.50 Uhr, wurde ein Graffitisprayer von zwei Passanten beobachtet, wie er am Eingang des Parkhauses am Ledenhof eine Wand mit Farbe besprühte. Die Zeugen, eine Frau und ein Mann mittleren Alters informierten daraufhin das Sicherheitspersonal über den Vorfall. Die Polizei wurde schließlich hinzugezogen und eine Anzeige wurde aufgenommen. Nun suchen die Ermittler nach dem zwei Passanten, die den Sprayer bei seiner Tatausführung beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3603 oder -2215 zu melden.

