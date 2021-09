Polizei Düren

POL-DN: Beutezug im Neubaugebiet

Düren (ots)

Mehrere Bauherren in einem Neubaugebiet im Ortsteil Merken stellten am Mittwochmorgen den Diebstahl von zahlreichen Werkzeugen und Material fest.

Zwischen Dienstagabend, 21:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:00 Uhr, machten sich der oder die Unbekannten an den Baustellen in der Angelastraße zu schaffen. Teilweise wurden Türen aufgehebelt, um an hochwertige Werkzeuge, Teile für die Elektroinstallation, Badeinrichtung, Dämmmaterial und Dachrinnen zu gelangen. Es ist davon auszugehen, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert werden musste. Zeugen, die rund um das Baugebiet verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

