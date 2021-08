Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Beifahrerin öffnet Autotür - Pedelecfahrer leicht verletzt

Warendorf (ots)

Ein 45jähriger Pedelecfahrer aus Ahlen zog sich am 26.08.21 um 16:40 Uhr leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall zu. Der Ahlener befuhr den Radweg der Beckumer Straße als eine 38jährige Beifahrerin von einem geparkten Pkw die Autotür öffnete. Der Radfahrer versuchte auszuweichen und stürzte. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell