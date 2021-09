Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Pizzeria

Langerwehe (ots)

Ein Lokal in der Straße "Am Rotbach" war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Ziel von Einbrechern.

Gegen 00:15 Uhr war an dem Laden noch alles in Ordnung. Als am Mittwochmorgen gegen 09:30 Uhr die Betreiberin erschien, musste sie feststellen, dass Unbekannte in die Räumlichkeiten eingedrungen waren. Nach Aufhebeln eines Fensters gelangten der oder die Einbrecher ins Innere und entwendeten, nach Aufbrechen weiterer Behältnisse, Bargeld.

Zeugen, die im Tatzusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

