Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach Raub am Rurufer gesucht

Düren (ots)

Unbekannte raubten am Dienstag eine Tasche. Die Polizei sucht Zeugen!

Die Tat ereignete sich zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr. Zu der Zeit war ein 35-jähriger Dürener am Rurufer in Höhe der Dr.-Overhues-Allee unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 5 kamen ihm fünf Personen entgegen. Nach Angaben des Geschädigten ergriff einer der Männer eine Einkaufstüte, die der 35-Jährige mitführte. Hierin befand sich die Jacke des Mannes sowie Bargeld. Ein weiterer aus der Gruppe schubste ihn anschließend ins Wasser. Die fünfköpfige Gruppe entfernte sich anschließend Richtung Aachener Straße. Zur Beschreibung konnte der Mann lediglich angeben, dass es sich um jüngere Männer (16 bis 30 Jahre) handelte. Während vier der Unbekannten eher dunklere Haut hatten, war einer eher hellhäutig.

Nach Angaben des Geschädigten befand sich in der Nähe in Mann, der seinen Hunde ausführte. Dieser und jeder andere Zeuge der Tat werden gebeten, sich mit der Sachbearbeiterin zu den üblichen Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949- 8517 in Verbindung zu setzen. Außerhalb dieser nimmt die Leitstelle der Polizei Ihre Hinweise unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

