POL-DN: Einbrecher "angeln" Fässer aus Getränkemarkt

Düren (ots)

In der Nacht zu heute gingen Einbrecher einen Getränkemarkt in der Nideggener Straße an.

Gegen 04:30 Uhr erhielt die Polizei einen Anruf von einem Zeugen, der verdächtige Geräusche am benachbarten Getränkemarkt gehört hatte. Als die Polizei an dem Geschäft in der Nideggener Straße eintraf, standen auf der Mauer, die das Getränkelager des Markes umfriedet und an den Kundenparkplatz grenzt, mehrere Getränkefässer. Eine Fahndung in der nahen Umgebung blieb ergebnislos. Die eingesetzten Beamten fanden vor Ort ein Tau, an dem ein Metallhaken befestigt war. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Einbrecher zunächst auf einen auf dem Parkplatz abgestellten Anhänger kletterten, von dem sie dann auf die Mauer des Nachbargrundstücks gelangten. Von da aus kamen sie auf die etwa drei Meter hohe Mauer des Getränkemarktes. Von hier aus "angelten" die Täter dann die Fässer. Was genau fehlte, konnte vor Ort noch nicht abschließend festgestellt werden.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich an die Leistelle der Polizei unter der Rufnummer 02421-949-6425 zu wenden.

