Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Fund einer unbekannten Leiche in Ottersberg im Jahr 1991: Schon jetzt über 100 Hinweise nach der TV-Ausstrahlung bei Aktenzeichen XV...ungelöst ++

Landkreis Verden / Hamburg (ots)

In der Sendung "Aktenzeichen XV...ungelöst" wurde am Mittwochabend ein Mordfall aus dem Jahr 1991 dargestellt, der die Verdener Ermittlungsbehörden noch heute beschäftigt. Damals hatten unbekannte Täter eine bis heute nicht identifizierte männliche Leiche an der A1 in Höhe der Anschlussstelle Ottersberg/Posthausen im Landkreis Verden abgelegt (wir berichteten: www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/4831287).

Mit der Ausstrahlung im ZDF hatten sich die Staatsanwaltschaft Verden und die Polizeiinspektion Verden/Osterholz neue Hinweise aus der Bevölkerung erhofft, die neben der Nutzung der heutigen kriminaltechnischen Möglichkeiten dazu beitragen sollen, die Identität des Getöteten zu klären und letztlich den oder die Täter zu ermitteln. Tatsächlich gingen bis in die Mittagsstunden des Folgetages über 100 Hinweise aus der Bevölkerung ein. Nun ist es die Aufgabe der Ermittlerinnen und Ermittler, diesen neuen Spuren, darunter durchaus vielversprechende Ansätze, nachzugehen. Für eine nähere Bewertung ist es jetzt aber noch viel zu früh. Die Staatsanwaltschaft Verden hatte für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 5.000 Euro ausgelobt. Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Verden/Osterholz (Telefon 04231/8060) sowie jede andere Polizeidienststelle weiterhin entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell