Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unfall mit Trecker + Unfallverursacher entfernt sich

Landkreis Osterholz (ots)

Unfall mit Trecker Ritterhude. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 62-jährigen Treckerfahrer und einer 39-jährigen Autofahrerin kam es am Mittwochmittag in der Stendorfer Straße (K34). Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die 39-Jährige den Traktor überholen. Als der 62-Jährige nach links in den Hengstweg abbiegen wollte, übersah er die Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 5000 Euro.

Unfallverursacher entfernt sich Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 16:20 und 16:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten weißen VW auf einem Parkplatz in der Straße "Marktplatz" und entfernet sich anschließend vom Unfallort. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter Telefon 04791/3030 entgegen.

