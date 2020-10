Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Jugendlicher Sprayer geständig

Freiburg (ots)

Einem Bürger waren am Mittwoch, 14.10.2020, gegen 17:45 Uhr, in Bad Säckingen Jugendliche aufgefallen, die in einem Parkhaus in der Innenstadt Boden und Wände besprühten. Eine verständigte Polizeistreife konnte zwar in der Tiefgarage niemanden mehr antreffen, allerdings konnte sie im Rahmen der Fahndung eine Jugendgruppe kontrollieren, wobei sich im Rucksack eines Jugendlichen Sprühdosen und Filzstifte fanden. Der 17-jährige räumte dann auch den Tatvorwurf ein. Die Sachen wurden beschlagnahmt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell