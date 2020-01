Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Mann von Hunden attackiert

Am Montag gingen mehrere Hunde bei Weiler auf einen 60-Jährigen los.

Ulm (ots)

Der 60-Jährige lief im Bereich Weiler an einem Waldrand entlang. Gegen 12.30 Uhr sah der Mann zwei größere freilaufende Hunde am Waldrand. Er suchte nach der Hundebesitzerin. Die befand sich in größerer Entfernung hinter den beiden Hunden und hatte noch 10 bis 15 weitere Hunde bei sich. Als die Hunde den Mann erblickten, rannten sie zu ihm hin und umstellten ihn. Auf die 59-jährige Hundehalterin reagierten sie nicht mehr. Sie versuchten wohl auch den Mann zu attackieren. Der konnte die Hunde größtenteils abwehren. Dennoch verletzte ihn ein Hund leicht. Das Polizeirevier Geislingen hat nun die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 59-Jährige aufgenommen.

