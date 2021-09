Polizei Düren

POL-DN: Die Polizei im Kreis Düren bekommt Verstärkung

Bild-Infos

Download

Kreis Düren (ots)

Am Donnerstagmorgen hat Landrat Wolfgang Spelthahn 28 Polizeibeamtinnen und -beamte begrüßt, die ihren Dienst ab sofort im Kreis Düren versehen werden.

(P:Fotos Pressemeldung20219 September... Nachersatz 2021)

Zum 01. September eines jeden Jahres werden bei der Polizei des Landes Nordrhein Westfalen zahlreiche Versetzungen vorgenommen. Landrat Spelthahn hieß in seiner Eigenschaft als Leiter der Kreispolizeibehörde Düren am heutigen Tag elf Polizistinnen und zehn Polizisten willkommen, die ab sofort die Wachdienste in Düren, Jülich und Kreuzau und ein Ermittlungskommissariat unterstützen werden. Sie legten im Rahmen der Begrüßungsveranstaltung ihren Diensteid ab. Sieben Beamtinnen und Beamte haben bereits einige Dienstjahre vorzuweisen und ließen sich zum diesjährigen Stichtag aus anderen Polizeibehörden in den Kreis Düren versetzen. Neben den 28 Zugängen verzeichnete die Behörde zum 01. September einen Weggang von vier Beamtinnen und Beamten, die sich in andere Polizeibehörden versetzen ließen.

Nicht nur Landrat Spelthahn richtete Grußworte an den Nachersatz, auch der Abteilungsleiter der Polizei, Stefan Thomaßen, hießen die Neuen offiziell willkommen.

Die Behördenleitung wünscht allen Beamtinnen und Beamten einen angenehmen Start auf ihren neuen Dienststellen und viel Freude dabei, zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Düren beizutragen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell