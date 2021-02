Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall

Philippsthal - Am Sonntag (14.02.), um 18:20 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Mann aus der Krayenberggemeinde mit seinem Sprinter die Hattorfer Straße. Während der Fahrt bremste der Mann stetig bei eingeschalteter Warnblinkanlage den Sprinter ab. Hinter dem Sprinter fuhr ein 51-jähriger Mann aus Meinigen mit einem Ford Fiesta, der zum Überholvorgang ansetzte. Der Sprinterfahrer merkte seinerseits den Überholvorgang des Mannes aus Meinigen zu spät und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen, ohne seine Absicht durch betätigen des Fahrtrichtungsanzeigers anzuzeigen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld - Ein 50-jähriger Mann aus Bad Hersfeld parkte seinen weißen Mitsubishi Kombi am rechten Fahrbahnrand in der Friedloser Straße in Höhe der Hausnummer 108a. Am Sonntag (14.02.), um 10:50 Uhr, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen Kombi an der hinteren Stoßstange der Fahrerseite beschädigt hatte und sich vom Unfallort entfernte ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Niederaula - Am Freitag (12.02.), um 13:30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Oberaula mit seinem Seat Exeo ST die Bundesstraße 454 von Niederaula nach Kleba. Vor dem Seat fuhren drei weitere Pkw. Einer dieser Fahrzeuge verlor während der Fahrt bei einer Geschwindigkeit von circa 80 bis 90 km/h eine Eisplatte vom Fahrzeugdach. Diese schlug in die Windschutzscheibe des Seat ein und zerstörte diese. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Mann aus Oberaula konnte leider nicht angeben, von welchem der Pkws sich die Eisplatte gelöst hatte. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall auf Grund verengter Fahrbahn

Heringen - Am Freitag (12.02.), um 13:30 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann aus Baunatal mit seinem VW Crafter die Herfaer Straße in Wölfershausen in Fahrtrichtung Herfa. Zur selben Zeit befuhr ein 46-jähriger Mann aus Hohenroda mit seinem VW Polo die Herfaer Straße in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 18 fuhr der Mann mit seinem Polo so weit wie möglich an den rechten Fahrbahnrand, um den VW Crafter passieren zu lassen. Während des Vorbeifahrens streifte der Mann aus Baunatal, auf Grund von Schneemassen am Fahrbahnrand, mit dem Crafter den Polo des Mannes aus Hohenroda. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

