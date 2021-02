Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß zweier Pkws - zwei Personen leicht verletzt

Fulda (ots)

Tann - Am Montagmorgen (12.02.), gegen 8:30 Uhr, befuhr der 73-jährige Fahrer eines Dacia Logan einen geteerten Verbindungsweg aus Richtung Habel kommend in Fahrtrichtung Mollartshof. Eine 28-Jährige befuhr mit ihrem Opel Corsa die Gegenrichtung. 500 Meter hinter der Ortslage von Habel kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Beteiligte erlitten relativ leichte Verletzungen und wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Sowohl am Dacia als auch am Opel entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden beträgt circa 7.000 Euro.

