Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Heckscheibe beschädigt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.12.21 Nr. 1

09.12 / Heckscheibe beschädigt

Walsrode: Unbekannte beschädigten am Donnerstag, in der Zeit zwischen 17.30 und 18.30 Uhr die Heckscheibe eines VW Golf, der am Niedersachsenplatz abgestellt war. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell