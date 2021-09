Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, K 414 zwischen Suterode und Levershausen, Mittwoch, 08.09.2021, 19:58 Uhr

NORTHEIM(sin) - Ein 67-jähriger Katlenburger befuhr mit seinem Pkw die K414 aus Suterode kommend in Richtung Levershausen. Ein 21-Jähriger aus Kalefeld befuhr mit einem Motorrad die Gegenrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß anschließend frontal mit dem Pkw zusammen. Hierbei wurde der 21-Jährige schwer und der 67-Jährige leicht verletzt. Beide Personen wurden in Krankenhäuser verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 EUR. Die Feuerwehr und die untere Wasserbehörde waren aufgrund auslaufender Betriebsstoffe mit vor Ort. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Strecke war knapp zwei Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell