Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Scheinwerfer ausgebaut ++ Buchholz - Pedelec gestohlen ++ Tostedt - Opferstock aufgebrochen

Buchholz (ots)

Scheinwerfer ausgebaut

Auf dem Schotterparkplatz in der Nähe des Bahnhofs (Bremer Straße) haben Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagabend die beiden Frontscheinwerfer eines dort abgestellten Porsche Cayenne ausgebaut und gestohlen. Hierbei richteten sie auch am Fahrzeug erheblichen Schaden an. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Zeugen, die möglicherweise beobachtet haben, wie an dem Pkw "gearbeitet" wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei Buchholz zu melden.

Buchholz - Pedelec gestohlen

Ein Pedelec im Wert von rund 5000 Euro ist in der Zeit zwischen Sonntag (8.8.2021) und Dienstag aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses am Hirtenweg gestohlen worden. Die Täter hatten dazu den verschlossenen Kellerraum aufgebrochen und das mit einem Schloss gesicherte Fahrrad gestohlen.

Tostedt - Opferstock aufgebrochen

Die Kirche an der Poststraße ist in der Zeit zwischen Montag (9.8.2021), 20 Uhr und Dienstag, 18:45 Uhr, von Dieben heimgesucht worden. Die Täter betraten die am Tage unverschlossene Kirche und hebelten einen Opferstock auf. Ob und wieviel Bargeld sie dadurch erbeuten konnten, ist unklar. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

