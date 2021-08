Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Heidenau - Lkw kippte auf die Fahrbahn

Seevetal/Hittfeld (ots)

Tageswohnungseinbruch

Am Montag (9.8.2021) kam es in der Straße Haidland zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 08 und 15 Uhr betraten Diebe das frei zugängliche Grundstück und hebelten auf der Gebäuderückseite des Einfamilienhauses ein Fenster auf. Anschließend betraten Sie das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Die Täter erbeuteten Schmuck und verließen das Objekt in unbekannte Richtung. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen, denen in dem Wohngebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Heidenau - Lkw kippte auf die Fahrbahn

Ein 22-jähriger Mann hat am Montag (9.8.2021) einen Verkehrsunfall auf der Vaerloher Straße verursacht. Der Mann fuhr mit einem Sattelzug, beladen mit Strohballen, den Verbindungsweg von Vaerloh in Richtung Heidenau. Um einem entgegenkommenden PKW auszuweichen, lenkte der Mann seinen Sattelzug nach rechts auf den Grünstreifen, woraufhin die rechten Räder in das weiche Erdreich einsanken. Beim Gegenlenken kippte der LKW schließlich auf die linke Fahrzeugseite und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der 22-Jährige konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen.

Die Fahrbahn musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 EUR.

