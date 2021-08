Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: City-Wache der Polizei Winsen vorübergehend geschlossen

Winsen (Luhe) (ots)

Die City- Wache der Polizei Winsen in der Rathausstraße muss krankheitsbedingt in der kommenden Woche, vom 09.08. bis 15.08., geschlossen bleiben. Im Bedarfsfall sollte das Polizeikommissariat Winsen in der Luhdorfer Straße aufgesucht werden. Im Notfall gilt weiterhin, dass der Notruf 110 gewählt werden sollte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell