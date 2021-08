Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schwerer Verkehrsunfall auf nasser Fahrbahn ++ Drage - "Drager Kieferknochen" wird Exponat ++ Buchholz - Glückliches Ende bei Suche nach Vermissten

Bild-Infos

Download

Tötensen (ots)

Eine 32jährige Fahrzeugführerin wurde am Donnerstag, 06.08., gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A 261 Höhe der Ausfahrt Tötensen in Richtung Hamburg verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Ihr Fahrzeug kam auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und stieß dabei gegen ein in gleicher Richtung fahrenden Lkw (Autotransporter). Durch den Zusammenstoß verlor der 30jährige Fahrer des Lkw ebenfalls die Kontrolle über das Gespann und rutschte in die Leitplanke an der AS Tötensen. Durch den Unfall wurde der Tank des Lkw beschädigt, so dass die Feuerwehr Rade angefordert werden musste um den Dieselkraftstoff aufzunehmen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Drage - "Drager Kieferknochen" wird Exponat

Der im März am Elbstrand von Drage aufgefundene menschliche Kieferknochen (wir berichteten) wird letztendlich als Exponat dem Archäologischen Museum Hamburg zugeführt. Eine bei einem Forschungsinstitut für Archäometrie durchgeführte radiologische Untersuchung ergab, dass der Knochen ca. 2800 Jahre alt ist. Somit stammt er aus der jüngeren Bronzezeit. Dr. Brand vom Archäologischen Museum in Hamburg stuft den Knochen als "wissenschaftlich wertvoll" ein.

Buchholz - Glückliches Ende bei Suche nach Vermisste

Eine 73jährige Frau wurde am Donnerstag, 06.08., gegen 18 Uhr durch einen Angehörigen als vermisst gemeldet. Da sie auf ärztliche Hilfe angewiesen bzw. orientierungslos war, wurden sämtliche Rettungskräfte im Bereich Holm- Seppensen alarmiert. Neben dem Polizeihubschrauber wurden insgesamt 7 Hunde (Flächensuchhunde und sogenannte Mantrailer) der Rettungshundestaffel, 48 Kameraden der umliegenden Feuerwehren sowie eine Drohne zur Absuche eines Waldstückes eingesetzt. Gegen 23:00 Uhr konnte die Frau, leicht unterkühlt im Wald liegend, aufgefunden und einem Krankenhaus zugeführt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell