Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg vom 06.08. - 08.08.2021 +++ Diebstahl und Sachbeschädigung an Pkw +++ Trunkenheiten im Straßenverkehr +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis +++

LK Harburg (ots)

+++ Seevetal - Diebstahl und Sachbeschädigung an Pkw +++

Im Zeitraum vom 02.08.21 (ca. 06:00 Uhr) bis 06.08.21 (ca. 16.00 Uhr) kam es in Seevetal OT Emmelndorf, am dortigen Pendler-Parkplatz neben dem Bahnhof, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Das Fahrzeug wurde rundherum durch bisher unbekannte Täter zerkratzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten außerdem fest, dass der Katalysator des Pkw entwendet wurde. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

+++ Seevetal - Trunkenheiten im Straßenverkehr +++

Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Seevetal gegen 03:30 Uhr einen Pkw in Maschen. Ein bei der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille beim Fahrzeugführer. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobe genommen. Den 72-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Seinen Führerschein musste er abgeben und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr wurde ein alkoholisierter Pkw-Fahrer durch die Polizei Seevetal in Maschen kontrolliert. Der 31-Jährige Fahrzeugführer hatte einen Atemalkoholwert von 1,98 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe genommen. Nach Untersagung der Weiterfahrt erwartet ihn ebenfalls ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

+++ Winsen - Trunkenheit im Straßenverkehr +++

Am Sonntagmorgen folgten Beamte des PK Winsen in Stelle einem 21-jährigen Fahrzeugführer mit ca. 160 km/h in einer 40 km/h Zone. Innerorts erreichte der Fahrzeugführer Geschwindigkeiten von bis zu 150 km/h. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von THC stand. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Außerdem führte der Fahrzeugführer einen Teleskopschlagstock und eine geringe Menge BTM mit sich. Gegen den Fahrzeugführer sind diverse Strafverfahren eingeleitet worden. Bis auf Weiteres wird der 21-jährige Winsener auf das Fahren mit seinem Pkw verzichten müssen.

+++ Winsen - Fahren ohne Fahrerlaubnis +++

Gleich zweimal wurde durch die Polizei Winsen am Samstagmorgen ein Audi A3 kontrolliert. Bei der ersten Verkehrskontrolle kann sich der 25-jährige Fahrzeugführer mit einem nicht mehr in Deutschland gültigen mazedonischen Führerschein ausweisen. In der Folge wird dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nur kurze Zeit später kann die Polizei Winsen den Audi A3 erneut kontrollieren. Hier stellen sie jetzt den 22-jährigen Bruder des zuvor angetroffenen Fahrzeugführers am Steuer fest. Auch dieser kann sich nur mit einem nicht mehr in Deutschland gültigen mazedonischen Führerschein ausweisen. In der Folge leiten die Beamten auch hier ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein und Untersagen die Weiterfahrt.

