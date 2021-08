Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw geriet in Brand ++ Seevetal/A1 - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Toppenstedt/A7 (ots)

Pkw geriet in Brand

Auf der A7, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es am Sonntag (8.8.2021), gegen 14:45 Uhr, zu einem Pkw-Brand. Der Fahrer eines VW Passat bemerkte Rauch im Motorraum und brachte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen. Die Insassen konnten unverletzt aussteigen, bevor der Wagen wenige Augenblicke später bereits im Vollbrand stand. Auch der Löscheinsatz der Feuerwehr konnte einen Totalschaden nicht mehr verhindern. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A7 kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Ursache für das Feuer dürfte nach erster Einschätzung ein technischer Defekt gewesen sein.

Seevetal/A1 - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 82-jähriger Mann hat am Sonntag (8.8.2021) einen Verkehrsunfall auf der A1, in Fahrtrichtung Hamburg, verursacht. Der Mann wollte gegen 17:15 Uhr mit seinem VW Golf im Bereich des Maschener Kreuzes einen Fahrstreifenwechsel durchführen und übersah dabei den neben ihm fahrenden Sattelzug. Der Pkw kollidierte seitlich mit dem Sattelzug, geriet ins Schleudern und prallte schließlich gegen die Schutzplanke. Hierdurch wurden der 82-Jährige sowie seine 84-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der 50-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 15.000 EUR.

