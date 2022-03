Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels-Liggersdorf, Lkr. Konstanz) Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer (29.03.2022)

Liggersdorf (ots)

Ein Autofahrer ist einer Polizeistreife am Montagabend gegen 1 Uhr in der Hauptstraße aufgefallen. Ein 59-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr in "Schlangenlinien", weshalb ihn die Beamten kontrollierten. Bei der Kontrolle des Mannes nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Alkoholtest mit einem Ergebnis von fast 1,2 Promille bestätigte den Verdacht. Der 59-Jährige musste sein Auto stehenlassen und eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des Betrunkenen behielt die Polizei ein. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen der Trunkenheitsfahrt rechnen und darf bis zu einer Entscheidung eines Gerichts kein Auto mehr fahren.

