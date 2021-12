Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Bad Honnef (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend in Bad Honnef. Zwei Fahrzeugführerinnen wurden schwer verletzt. Zur Unfallzeit gegen 18:40 Uhr rangierte eine 55-jährige Fahrzeugführerin in einer Grundstückseinfahrt. Ein Teil ihres Fahrzeuges ragte hierbei auf die Fahrbahn der Rhöndorfer Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 47-jährige Fahrzeugführerin die Rhöndorfer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärten Umständen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 55- Jährigen auf einen Seitenstreifen geschoben. Die Feuerwehr rettete sie anschließend unter Nutzung von Spezialwerkzeug aus dem Fahrzeug. Beide Autofahrerinnen wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Rhöndorfer Straße in beide Richtungen für den Verkehr bis 20:35 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Geschehensablauf übernommen. Da bislang keine Zeugen bekannt sind, bitten die Ermittler um Hinweise zum Unfallgeschehen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0228 15-0 oder VK1.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell