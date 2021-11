Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unerlaubte Entsorgung asbesthaltiger Platten +++ Westerholt - Rollerfahrer verletzt +++ Friedeburg - Autofahrerin prallt gegen Baum

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Unerlaubte Entsorgung asbesthaltiger Platten

Zu einer unerlaubten Entsorgung von Abfällen kam es am Wochenende in Wittmund. Unbekannte entsorgten zwischen Freitag, 10 Uhr, und Montag, 10 Uhr, mehrere asbesthaltige Eternitplatten in einem Graben an einem Parkplatz an der Carolinensieler Straße (B 461). Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, um Hinweise unter 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Rollerfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Westerholt ist am Dienstag ein Rollerfahrer leicht verletzt worden. Gegen 20.40 Uhr war nach ersten Erkenntnissen eine Gruppe von vier jugendlichen Rollerfahrern auf der Auricher Straße unterwegs und wollte nach links in eine Nebenstraße abbiegen. Ein nachfolgender 68 Jahre alter BMW-Fahrer überholte die Gruppe und erfasste den vordersten Rollerfahrer. Der 15-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

Friedeburg - Autofahrerin prallt gegen Baum

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstag in Friedeburg mit einem Baum kollidiert. Auf der B 436 fuhr gegen 21 Uhr eine 20-Jährige mit einem VW in Richtung Sande und kam nach ersten Erkenntnissen in einer Kurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Sie stieß gegen einen Baum und wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht versichert war und die Heranwachsende offenbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die 20-Jährige erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren.

