Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Jugendliche auf zugefrorenem See (11.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

In Gefahr begeben haben sich mehrere Jugendliche am Montag gegen 16.30 Uhr in der Seestraße. Mehrere Gruppen Jugendlicher hielten sich auf der Eisfläche des zugefrorenen Gewässers "Vorderer See" auf, obwohl durch mehrere Warntafeln ein Betretungsverbot ausgeschildert ist. Die alarmierte Polizei forderte alle Personen auf, sich von der Eisfläche zu begeben. Im Gespräch informierten die Beamten über die Gefahren, die beim Betreten nicht freigegebener Eisflächen bestehen. Sie konnten den jungen Leuten auch vermitteln, dass die aufgestellten Verbotsschilder ihrem eigenen Schutz dienen und deshalb zu beachten sind

