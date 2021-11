Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Autoreifen zerstochen +++ Aurich - Pedelec entwendet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Autoreifen zerstochen

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in Norden. In der Zeit von Montag, 18.30, bis Dienstag, 10.30 Uhr, beschädigten Unbekannte im Hollander Weg offenbar mittels eines spitzen Gegenstands den linken Vorderreifen eines grauen Dacia Sandero. Das Auto befand sich zum Tatzeitpunkt geparkt auf der Auffahrt eines Wohnhauses. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter 04931 9210.

Aurich - Pedelec entwendet

Unbekannte entwendeten am Wochenende in Aurich in der Bürgermeister-Friesenborg-Straße ein Pedelec. Die Tatzeit ist zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr. Das entwendete Fahrrad der Marke Kettler wurde zur Sachfahndung ausgeschrieben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter 04941 606215.

