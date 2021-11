Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Autofahrer touchiert Fußgänger +++ Wittmund - Auffahrunfall im Kreuzungsbereich

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Neuharlingersiel - Autofahrer touchiert Fußgänger

Ein Autofahrer hat am Sonntagabend in Neuharlingersiel einen Fußgänger angegriffen. Ein bislang Unbekannter soll nach ersten Erkenntnissen gegen 21 Uhr mit einem silbernen Ford Focus mit hoher Geschwindigkeit im Seriemer Weg auf einen 43-jährigen Fußgänger zugefahren sein. Das Auto touchierte die Hand des 43-jährigen Mannes. Er wurde leicht verletzt. Der Ford wurde als ein älteres Modell beschrieben mit einer auffälligen Beule, welche von der Stoßstange bis zur Heckklappe verlaufen soll. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Fahrzeug ein Wittmunder Kennzeichen haben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Auffahrunfall im Kreuzungsbereich

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen in Wittmund. Ein 27-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 8.30 Uhr auf der Heglitzer Straße in Richtung der Auricher Straße (B210) und übersah hierbei offenbar einen an einer Kreuzung verkehrsbedingt stehenden 46-jährigen VW-Fahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 46-jährige Mann wurde leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden.

