Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Bereich einer Ampelanlage ist es am Dienstag gegen 16:15 Uhr in der Sindelfinger Käsbrünnlestraße gekommen. Ein 65-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Geradeausspur auf Höhe eines angrenzenden Parkhauses in südlicher Richtung. Im Einmündungsbereich der Zufahrtsstraße zum Parkhaus fuhr zeitgleich ein 60-jähriger BMW-Fahrer aus Richtung Parkhaus kommend auf der rechten, der beiden dort befindlichen Linksabbiegerspuren. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Männer gaben an, die jeweiligen Ampeln hätten grün gezeigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, bittet Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

