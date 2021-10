Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schockanrufe: Falsche Krankenhausmitarbeiter derzeit verstärkt aktiv

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg registriert in in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen derzeit verstärkte Aktivitäten von Telefonbetrügern, die sich als Mitarbeitende von Kliniken ausgeben. Ihre Opfer konfrontieren sie dabei mit der Nachricht, dass ein Verwandter in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus gebracht wurde. Letzte Hoffnung bestehe in einem teuren Medikament, für das der oder die Angerufene aufkommen soll. Damit verbunden ist zumeist eine Forderung im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei warnt eindringlich davor, auf solche Forderungen einzugehen. Es kommt natürlich vor, dass Angehörige im Falle eines Notfalls von Krankenhausmitarbeitenden telefonisch informiert werden. Solche Anrufe sind aber niemals mit Forderungen nach Bargeld verbunden, das dann von angeblichen Mitarbeitenden abgeholt werden soll.

Fragen Sie den Anrufer nach dem Namen des angeblich erkrankten Angehörigen

Rufen sie im Zweifel das genannte Krankenhaus unter einer Rufnummer an, die sie selbst ermittelt haben.

Kommen Sie keinen Forderungen nach und informieren sie stattdessen die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell