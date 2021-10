Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 72 Fahrzeuge zu schnell unterwegs

Northeim (ots)

Kalefeld, Bundesstraße 248, beidseitig

Mittwoch, 13.10.2021

KALEFELD(da) - Während einer mehrstündigen Geschwindigkeitsmessung im Bereich der B248 waren im Bereich Oldenrode am gestrigen Nachmittag und in den Abendstunden insgesamt 72 Fahrzeugführer zu schnell und müssen mit einem Bußgeld rechnen. Im Fahrverbotsbereich befand sich keines der gemessenen Fahrzeuge, erlaubt sind in dem Bereich 50km/h.

